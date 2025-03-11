Число жертв атаки дронов ВСУ на Подмосковье выросло

Глава Домодедово Хрусталева сообщила о смерти мужчины в результате атаки дронов

Число жертв атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью выросло. О смерти еще одного мужчины сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram.

«Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написала Хрусталева.

На данный момент известно, что в результате атаки беспилотников спасти не удалось трех человек. Чиновница заверила, что их семьям окажут необходимую помощь.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Речь идет о 337 украинских дронах, 91 из которых сбили над территорией Московской области. Сообщалось о 18 пострадавших, в том числе трех детях.