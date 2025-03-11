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11:16, 11 марта 2025Россия

Названо число пострадавших в результате атаки десятков дронов ВСУ в Подмосковье

Минздрав России: В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Подмосковье в результате атаки десятков дронов ВСУ пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил Минздрав России, пишет ТАСС.

Еще двух человек, по данным ведомства, спасти не смогли.

Ранее стало известно, что одной из жертв атаки беспилотников оказался сотрудник охраны компании «Мираторг» из Домодедова. Парковка предприятия попала под удар, в результате которого сгорели 20 машин.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны на 08:22 по московскому времени, над регионами перехвачены и уничтожены 337 украинских дрона: 91 из них сбили в Московской области, 126 — в Курской, 38 — в Брянской, 25 — Белгородской, 22 — в Рязанской области, 10 — в Калужской, 8 — в Липецкой области, 8 — в Орловской, 6 — в Воронежской, 3 — в Нижегородской.

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