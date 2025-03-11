При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

При атаке дронов ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга»

Сотрудник компании «Мираторг» погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников в подмосковном Домодедово. Еще два человека пострадали.

Место происшествия попало на видео. На представленном ролике можно заметить предприятие «Мираторг». На парковке видно горящие автомобили, а также машины экстренных служб и скорой помощи.

Пострадавших отвезли в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово — им оказывается вся необходимая помощь.

Погибший работал охранником

По данным Telegram-канала Mash, погибший — 37-летний охранник, во время прилета он курил на улице. Его и еще двоих сотрудников ранило поражающими элементами — шариками диаметром около семи миллиметров, которыми были начинены украинские дроны. Мужчина скончался на месте.

Telegram-канал Shot уточняет, что у мужчины остались жена и ребенок.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после массированных атак беспилотников возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

На месте ЧП работают следователи, эксперты и криминалисты, которые устанавливают типы дронов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Атаку дронов назвали самой массированной

За прошедшую ночь на подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу Сергей Собянин мэр Москвы

Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Дроны следовали к столице группами по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте системы ПВО не успевали справляться.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий убежден, что Украина провела ночную атаку на Россию ради срыва мирных переговоров.