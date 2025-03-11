Сотрудник компании «Мираторг» погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников в подмосковном Домодедово. Еще два человека пострадали.
Место происшествия попало на видео. На представленном ролике можно заметить предприятие «Мираторг». На парковке видно горящие автомобили, а также машины экстренных служб и скорой помощи.
Пострадавших отвезли в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово — им оказывается вся необходимая помощь.
Погибший работал охранником
По данным Telegram-канала Mash, погибший — 37-летний охранник, во время прилета он курил на улице. Его и еще двоих сотрудников ранило поражающими элементами — шариками диаметром около семи миллиметров, которыми были начинены украинские дроны. Мужчина скончался на месте.
Telegram-канал Shot уточняет, что у мужчины остались жена и ребенок.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после массированных атак беспилотников возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.
На месте ЧП работают следователи, эксперты и криминалисты, которые устанавливают типы дронов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.
Атаку дронов назвали самой массированной
За прошедшую ночь на подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу
Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Дроны следовали к столице группами по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте системы ПВО не успевали справляться.
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий убежден, что Украина провела ночную атаку на Россию ради срыва мирных переговоров.