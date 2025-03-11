Российские следователи возбудили дело о теракте после атаки БПЛА на Московский регион

После атаки дронов на Московский регион возбудили дело о террористическом акте

После массированных атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Московский регион возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Об этом во вторник, 11 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате атаки украинских дронов есть погибший и пострадавшие. На месте ЧП работают опытные сотрудники из числа следователей, экспертов и криминалистов, которые устанавливают типы дронов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области пострадали 14 человек.