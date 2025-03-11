СК установит место запуска украинских БПЛА на московский регион

СК устанавливает места запуска украинских БПЛА и всех причастных к этому лиц

Российские следователи возбудили дело о теракте после атаки БПЛА на Московский регион

Начало событий в новости Российские следователи возбудили дело о теракте после атаки БПЛА на Московский регион

В рамках расследования дела о массированных атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на московский регион следователи устанавливают места их запуска и всех причастных к этому лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Петренко заявила, что сейчас проводится работа по установлению всех деталей произошедшего, и определяются точные места запуска БПЛА с территории Украины.

Ранее сообщалось, что после массированных атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Московский регион возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Telegram-канал Shot утверждал, что беспилотники, которые пытались атаковать Москву, запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.