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07:38, 11 марта 2025Россия

Появились подробности о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Shot: БПЛА на Москву летели из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Подробности об этом привел Telegram-канал Shot.

По его информации, летательные аппараты следовали к столице стаями, в которых было по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте силы противовоздушной обороны (ПВО) не успевали справляться.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, на юге Москвы из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.

Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сбито 60 дронов. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали. На парковке магазина «Мираторг» под Москвой произошел пожар.

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