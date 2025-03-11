Появились подробности о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Shot: БПЛА на Москву летели из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей

Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Подробности об этом привел Telegram-канал Shot.

По его информации, летательные аппараты следовали к столице стаями, в которых было по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте силы противовоздушной обороны (ПВО) не успевали справляться.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, на юге Москвы из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.

Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сбито 60 дронов. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали. На парковке магазина «Мираторг» под Москвой произошел пожар.