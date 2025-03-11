На парковке «Мираторга» под Москвой после атаки БПЛА произошел пожар

Глава Домодедово Хрусталева: На парковке «Мираторга» произошел пожар из-за БПЛА

На парковке магазина «Мираторг» в Московской области произошел пожар из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

«Произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели», — написала Хрусталева.

Из-за атаки беспилотников в Московской области, по ее словам, нет движения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово. Хрусталева напомнила, что при атаке беспилотников жителям нужно отойти дальше от окон и не приближаться к найденным обломкам, так как они могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, на юге Москвы из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.