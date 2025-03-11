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06:26, 11 марта 2025Россия

Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших на Москву беспилотников

Собянин: 60 летевших в сторону Москвы БПЛА ликвидированы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр Москвы. Таким образом, утром 11 марта было сбито 60 БПЛА.

Собянин добавил, что из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте работают экстренные службы.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотники в Суворовском районе Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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