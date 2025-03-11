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06:17, 11 марта 2025Россия

Украинские беспилотники подавили в российском регионе

Губернатор Миляев: РЭБ подавили украинские БПЛА в Тульской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе. Разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор Тульской области.

Миляев добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении 58 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил глава города.

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