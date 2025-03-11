Собянин сообщил о 58 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил о 58 сбитых вражеских БПЛА на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) утром 11 марта сбила 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что над Рязанью прогремели минимум десять взрывов. Очевидцы рассказали, что сбиты несколько украинских беспилотников