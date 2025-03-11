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00:59, 11 марта 2025Россия

Над Курском прогремела серия взрывов

Shot: Серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Система ПВО сбивает воздушные цели. По предварительным данным, в массированной атаке принимают участие беспилотные летательные аппараты винтового и реактивного типа.

Очевидцы слышали минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.

Ранее в сети появились кадры уничтожения автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи в Сумскую область. Как отмечал военблогер Юрий Подоляка, ночью во время боев за Суджу у противника не было «желающих» въехать в город.

9 марта сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины направили более 130 беспилотников для атаки территории Белгородской области.

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