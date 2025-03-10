Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи сняли на видео

В сети появились кадры уничтожения ВСУ при попытке сбежать из курской Суджи

В сети появились кадры уничтожения украинских военных, которые пытаются сбежать из Суджи Курской области на транспорте. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

На них видно, как беспилотники группировки войск «Север» ударяют по автомобилям, бронемашинам и грузовикам, которые пытаются покинуть Суджу, за которую идут ожесточенные бои. Дроны застают украинских военных в дороге, им не удается скрыться от них даже на большой скорости.

«Украинские фашисты из элитных десантно-штурмовых бригад массово пытаются выехать из "фортеции" Суджа, сбежать в Сумскую область», — прокомментировал кадры Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

В сети ранее появились кадры встречи российских военных с жителем освобожденного под Курском села Мартыновка. На них видно, как четверо вооруженных мужчин в военной форме подходят к жителю населенного пункта. Они жмут ему руку и похлопывают по плечу, с некоторыми из военных житель обнимается.