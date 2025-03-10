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11:38, 10 марта 2025Россия

Встреча российских военных с жителем освобожденного под Курском села попала на видео

В сети появились кадры встречи российских военных с жителем курской Мартыновки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры встречи жителя Мартыновки в Курской области с российскими военнослужащими, которые освободили населенный пункт от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), Кадры публикует Telegram-канал «Два майора».

На них видно, как четверо вооруженных мужчин в военной форме подходят к жителю населенного пункта. Они жмут ему руку и похлопывают по плечу, с некоторыми из военных житель обнимается.

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«Мартыновка, за которую велись тяжелейшие бои многие месяцы. Бойцы полка 1434 "Ахмат-Чечня" встречают гражданских, говорят, что все, ад закончился», — говорится в подписи к видео.

Российские военные 9 марта подняли флаг над Мартыновкой. Официально Минобороны пока не сообщало о контроле над этим населенным пунктом в ходе масштабного наступления в Курской области. Вместе с тем за 8 и 9 марта по контроль России перешли семь населенных пунктов, российские штурмовики уже ведут бои на окраинах Суджи.

ЖЗЛ
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