Российские бойцы подняли флаг над Мартыновкой и попали на видео

Момент водружения флага России над Мартыновкой попал на видео

Российские бойцы подняли флаг над селом Мартыновка в Суджанском районе Курской области. Момент водружения триколора попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Как утверждается в публикации, населенный пункт был освобожден в результате штурмовых действий бойцов 1434 полка «АХМАТ-Чечня» 42-й гвардейской дивизии Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах ВС России в Курской области. По его словам, «АХМАТ-Чечня» вошел в село Мартыновка. Сейчас там «успешно проводится зачистка». Темпы освобождения территорий Курской области будут наращиваться «до полного их освобождения», заверил он.