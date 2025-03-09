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21:58, 9 марта 2025Россия

Российские бойцы подняли флаг над Мартыновкой и попали на видео

Момент водружения флага России над Мартыновкой попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Российские бойцы подняли флаг над селом Мартыновка в Суджанском районе Курской области. Момент водружения триколора попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Как утверждается в публикации, населенный пункт был освобожден в результате штурмовых действий бойцов 1434 полка «АХМАТ-Чечня» 42-й гвардейской дивизии Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах ВС России в Курской области. По его словам, «АХМАТ-Чечня» вошел в село Мартыновка. Сейчас там «успешно проводится зачистка». Темпы освобождения территорий Курской области будут наращиваться «до полного их освобождения», заверил он.

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