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21:44, 9 марта 2025Россия

Кадыров рассказал об успехах ВС России в Курской области

Кадыров рассказал об успехах армии России в Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«За последние два дня легендарный спецназ "Ахмат" совместно с военнослужащими других российских подразделений перешел в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли. Проделана огромная работа», — сообщил он со ссылкой на командира спецназа Апти Алаудинова.

По словам Кадырова, полк «Ахмат-Чечня» вошел в село Мартыновка Суджанского района области. Сейчас там «успешно проводится зачистка». Темпы освобождения территорий Курской области будут наращиваться «до полного их освобождения», заверил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва украинских позиций у Суджи российские военные шли по газопроводу. «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», — написал он.

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