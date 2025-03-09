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20:47, 9 марта 2025Россия

Хинштейн сообщил о сложностях переброски российских военных в Курской области

Хинштейн: Для прорыва позиций ВСУ у Суджи российские военные шли по газопроводу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода для прорыва позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», — написал политик. Такое «укрытие» позволило российским военным миновать украинские дроны, мины и технику.

По словам Хинштейна, раньше по этой трубе поставляли газ из России в Европу.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ с курского направления. На ряде направлений в регионе участились контратаки.

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