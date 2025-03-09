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19:38, 9 марта 2025Россия

В ДНР заявили о переброске в регион подкреплений ВСУ с курского направления

Глава ДНР Пушилин: ВСУ направляют в регион подкрепления с курского направления
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Рост числа контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений в Донецкой народной республике (ДНР) говорит о том, что противник перебрасывает в регион подкрепления. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — отметил он.

При этом, глава региона обратил внимание, что прошедшая неделя характеризуется изменением обстоятельств на ряде направлений, в частности, на красноармейском и курахово-великоновоселковском.

«Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт», — констатировал Пушилин.

Ранее 9 марта сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Константинополь в ДНР, село Лебедевка в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области.

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