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13:10, 9 марта 2025Россия

Армия России освободила Константинополь

Министерство обороны: Армия России освободила Константинополь
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России освободила населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

Ранее 9 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также в Министерстве обороны добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Кроме того, согласно пока не получившей официального подтверждения информации, полторы тысячи солдат Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в городе Судже Курской области.

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