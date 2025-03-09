Министерство обороны: Армия России освободила Константинополь

Армия России освободила населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

Ранее 9 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также в Министерстве обороны добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Кроме того, согласно пока не получившей официального подтверждения информации, полторы тысячи солдат Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в городе Судже Курской области.