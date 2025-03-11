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07:32, 11 марта 2025Россия

Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников на Подмосковье

Глава Подмосковья Воробьев: Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

При массовой атаке беспилотников в Московской области один человек погиб и трое ранены. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (Видное) и Домодедово (Ям)», — написал Воробьев.

Он добавил, что всего в ночь на 11 марта над регионом было сбито более 60 БПЛА. Помимо Видного и Яма, вызовы поступали из таких городов Подмосковья, как Коломна, Зарайск, Серпухов, Подольск и Электросталь.

Обломки упали на дом в Раменском. По словам Воробьева, там повреждены минимум семь квартир. 12 человек эвакуировали, среди них трое детей.

Ранее о ночной атаке беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего, по его данным, на подлете к Москвы сбито 69 дронов.

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