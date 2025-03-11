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09:45, 11 марта 2025Россия

Губернатор Подмосковья сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников

Глава Подмосковья Воробьев: В ходе атаки БПЛА на регион пострадали 14 человек
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области пострадали 14 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в городе Видное поверхностные раны получили шесть человек, включая 4-летнего ребенка. Угрозы их жизни нет. В селе Ям, которое является частью города Домодедово, на парковке рядом с производственным комплексом погиб 38-летний охранник. 50-летний мужчина получил открытую травму головы, сейчас он в реанимации. Еще одним пострадавшим оказался 44-летний россиянин, он госпитализирован с травмами головы.

Также украинские дроны упали в частном секторе Домодедова, добавил губернатор. Он уточнил, что в деревне Котляково серьезно пострадала 43-летняя женщина, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сейчас жительницу Подмосковья оперируют.

В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Телесных повреждений у них врачи не обнаружили, только реакцию на стресс. Госпитализация им не потребовалась, отметил глава региона.

Ранее 11 марта Министерство обороны России сообщило о самой массовой в 2025 году атаке беспилотников. Всего за ночь над территорией страны сбили 377 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, 126 дронов ликвидировали над территорией Курской области, над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник, еще 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской областью и 10 — над Калужской.

Местами запуска дронов назвали территории Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

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