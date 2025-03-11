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08:55, 11 марта 2025Россия

Появилось видео с места гибели человека в результате атаки БПЛА на Подмосковье

Опубликованы кадры с места гибели человека в результате атаки БПЛА в Домодедово
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликованы кадры с места гибели человека в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Домодедово. Соответствующее видео появилось у РЕН ТВ.

На представленном ролике можно заметить предприятие «Мираторг». В здании выбиты стекла, на парковке находятся автомобили экстренных служб и скорой помощи. Кроме того, на кадрах можно увидеть множество осколков.

Как пишет РЕН ТВ, пострадавших отвезли в лечебные учреждения города Видное и Домодедово — им начали оказывать оказывается всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что в Домодедово произошел пожар на территории предприятия «Мираторга» после атаки БПЛА. Одного человека спасти не удалось.

Еще трое человек были доставлены в больницы. Им начали оказывать всю необходимую помощь.

ЖЗЛ
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