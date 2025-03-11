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10:04, 11 марта 2025Бывший СССР

Стала известна истинная цель ночной атаки Украины на Россию

Шарий: Украина провела ночную атаку на Россию ради срыва переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина провела ночную атаку на Россию ради срыва мирных переговоров. Об этом заявил украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Итак, я узнал "оттуда", что задача бессмысленной ночной атаки украинских дронов по гражданским русским одна — сорвать мирные переговоры», — написал он. По словам политика, для президента Украины Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и их приближенных заключение мира будет означать отставку и неизбежное тюремное заключение.

Шарий подчеркнул, что атакой Киев планировал спровоцировать Москву на эскалацию конфликта и сорвать переговоры. Он также отметил, что считает неизбежным заключение мира между Украиной и Россией.

Ранее во вторник, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной с начала специальной военной операции атаки на столицу. На подлете к городу было сбито 74 дрона.

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