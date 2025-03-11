ВСУ совершили массовую атаку дронами по Москве. В результате в Подмосковье горят дома, а в аэропортах введены ограничения

В Раменском начался пожар в многоэтажном доме после атаки дрона ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбитых беспилотниках, которые летели на российскую столицу.

Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 73 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте Сергей Собянин мэр Москвы

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Аэропорты ввели ограничения из-за атаки БПЛА

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников. По его словам, аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет Артем Кореняко представитель Росавиации

Также московский аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры предприняли в 04:40 по московскому времени.

Кроме того, работу ограничил аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде. Позже временные ограничения были введены в аэропорту Туношна в Ярославле. По словам Кореняко, в 05:15 по московскому времени воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов. Аэропорт Внуково также временно не принимает и не отправляет воздушные судна.

В Домодедово также отменили движение поездов через железнодорожную станцию из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата.

Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Евгения Хрусталева глава городского округа Домодедово

Из-за атаки БПЛА под Москвой начались пожары

В подмосковном городе Раменское после атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар в многоэтажном доме. «Жители сообщают, что беспилотник попал в дом. (...) Виден пожар на балконе последнего этажа», — говорится в сообщении Telegram-канала «Осторожно, Москва». Подробности произошедшего не сообщаются.

Также на парковке магазина «Мираторг» в Московской области произошел пожар из-за атаки беспилотника.

Произошло возгорание на парковке «Мираторга». На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели Евгения Хрусталева глава городского округа Домодедово

Хрусталева подчеркнула, что из-за атаки БПЛА в Московской области, нет движения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово. Она напомнила, что при атаке беспилотников жителям нужно отойти дальше от окон и не приближаться к найденным обломкам, поскольку они могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что в Раменском оказались повреждены семь квартир с 19 по 22 этажи в доме на Северном шоссе. По его словам, вызовы о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.