Воробьев привел подробности о разрушениях после атак БПЛА в Подмосковье

Губернатор Воробьев: В Раменском повреждены 7 квартир после атак БПЛА

В подмосковном Раменском оказались повреждены семь квартир с 19 по 22 этажи в доме на Северном шоссе после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие подробности о разрушениях привел губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что массовая атака дронов на Подмосковье началась около 4 утра. Из дома в Раменском были эвакуированы 12 человек, среди которых трое детей.

Помощь пострадавшим оказали на месте, пояснил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что всего было сбито более 60 беспилотников. Вызовы о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, перечислил он.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — резюмировал Воробьев.

По последним данным, в результате атак дронов 11 марта не удалось спасти одного человека, еще трое пострадали. На парковке магазина «Мираторг» под Москвой возник пожар.