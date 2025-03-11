Второй московский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения работы применили ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры предприняли в 04:40 по московскому времени. В то же время ограничил работу еще один столичный аэропорт Домодедово, также прием и выпуск ВС прекратил подмосковный Жуковский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации 69 беспилотников, летевших на Москву. В ночь на 11 марта, также сообщалось об атаках на Рязанскую и Владимирскую области.