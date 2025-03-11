Два подмосковных аэропорта ограничили работу из соображения безопасности

Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения для безопасности

В целях безопасности два аэропорта — столичный Домодедово и подмосковный Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сначала временные ограничения на работу воздушной гавани ввели в Жуковском — это произошло в 04:24 по московскому времени. После этого в 04:40 ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ограничения ввели в московском Домодедово.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации в городском округе Домодедово и Раменском городском округе четырех беспилотников. Еще о шести сбитых утром 11 марта БПЛА, летевших на Москву, сообщило до этого Минобороны РФ.