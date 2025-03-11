Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА в Подмосковье

Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к Москве

Еще четыре беспилотника были ликвидированы в городском округе Домодедово и Раменском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По информации главы города, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты.

Утром 11 марта стало известно, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.

Позже Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона над Раменским.