Частный дом загорелся в Подмосковье после атаки БПЛА

В Раменском начался пожар в многоэтажном доме

В подмосковном городе Раменское после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жители сообщают, что беспилотник попал в дом. (...) Виден пожар на балконе последнего этажа», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 65 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы. После падения обломка дрона была повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте работают экстренные службы.