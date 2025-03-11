Собянин сообщил о 65 ликвидированных на подлете к Москве БПЛА

Собянин сообщил еще о пяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще пять БПЛА», — написал мэр Москвы. Таким образом, всего было ликвидировано 65 беспилотников.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 60 БПЛА. После падения обломка дрона была повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте работают экстренные службы.