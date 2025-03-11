В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план Ковер

Росавиация: В московских аэропортах Жуковский и Домодедово введен план «Ковер»

В московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, аэропорты временно не принимает и не отправляет авиарейсы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силами противовоздушной обороны Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте работают специалисты.