В Подмосковье отменили поезда в Москву и область

Хрусталева: В Домодедово отменили движение поездов через ж/д станцию

Из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет движения поездов через железнодорожную станцию в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написала глава городского округа Домодедово.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила 69 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.