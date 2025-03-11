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07:26, 11 марта 2025Россия

В Подмосковье отменили поезда в Москву и область

Хрусталева: В Домодедово отменили движение поездов через ж/д станцию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет движения поездов через железнодорожную станцию в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написала глава городского округа Домодедово.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила 69 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

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