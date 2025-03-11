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05:39, 11 марта 2025Путешествия

Ярославсний аэропорт временно прекратил работу из соображений безопасности

Росавиация: Аэропорт Туношна в Ярославле ограничил прием и выпуск самолетов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

Временные ограничения на работу были введены в аэропорту Туношна в Ярославле в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 05:15 по московскому времени воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, об этом заявил представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Утром 11 марта ограничения также были введены еще в трех российских аэропортах: Стригино в Нижнем Новгороде, столичном Домодедово и подмосковном Жуковском.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации 11 беспилотников на подлете к Москве. Это случилось в городском округе Домодедово и Раменском городском округе, по информации главы города, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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