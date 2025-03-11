Еще один российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде закрыл прием и выпуск самолетов

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде ограничил работу в целях безопасности, в нем закрыт прием и выпуск воздушных судов. Это третья российская воздушная гавань, где ввели временные ограничения утром 11 марта, сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения в нижегородском аэропорту начали действовать в 04:40 по московскому времени. До этого аналогичные меры предприняли в столичном Домодедово и подмосковном Жуковском.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации в городском округе Домодедово и Раменском городском округе четырех беспилотников. Еще о шести сбитых БПЛА, летевших на Москву, сообщило до этого Минобороны РФ.