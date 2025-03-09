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20:20, 9 марта 2025Силовые структуры

По факту удара ВСУ по рынку в Херсонской области возбудили дело

СК возбудил дело по факту удара ВСУ по рынку в Херсонской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, все произошло днем 9 марта. Украинские вооруженные формирования нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки есть пострадавшие и три жертвы.

Ранее министр здравоохранения региона Елена Борчанинова рассказала о состоянии выживших раненых. По ее словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.

Сообщения о том, что украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях, появились в соцсетях губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в воскресенье, 9 марта. По словам главы региона, в момент ударов на рынке находились десятки людей.

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