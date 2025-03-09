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20:02, 9 марта 2025Россия

Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло

Число погибших после удара ВСУ по рынку в Херсонской области возросло до трех
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

После уточнения данных число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в Херсонской области возросло до трех. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку умер.

Позже министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала агентству о состоянии выживших раненых. По ее словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.

Сообщения о том, что украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях, появились в воскресенье, 9 марта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в момент атаки на рынке находились десятки людей.

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