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18:29, 9 марта 2025Россия

Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области умер

Минздрав Херсонской области: Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку умер
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Один из пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в Херсонской области умер. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по рынку пострадали четыре человека. Как уточнила глава Минздрава области Елена Борчанинова, среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи.

Информация о том, что украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях, появилась в воскресенье, 9 марта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в момент атаки на рынке находились десятки людей.

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