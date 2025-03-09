Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области умер

Минздрав Херсонской области: Один из пострадавших при ударе ВСУ по рынку умер

Один из пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в Херсонской области умер. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по рынку пострадали четыре человека. Как уточнила глава Минздрава области Елена Борчанинова, среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи.

Информация о том, что украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях, появилась в воскресенье, 9 марта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в момент атаки на рынке находились десятки людей.