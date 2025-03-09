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17:33, 9 марта 2025Россия

Украинские военные атаковали рынок в Херсонской области ракетами HIMARS

Губернатор Сальдо: ВСУ атаковали рынок в Херсонской области, есть погибшие
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, в момент атаки на рынке находились десятки местных жителей. Часть из них не выжила, а многие получили ранения.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток обстреляли Горловку десятью снарядами «натовского» калибра.

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