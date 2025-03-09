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12:59, 9 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности обстрела Горловки украинскими войсками

ВСУ с начала суток выпустили 10 снарядов натовского калибра по Горловке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

С начала суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку десятью снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Всего за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса. Все обстрелы происходили с использованием снарядов калибра 155 миллиметров, в их числе были и кассетные.

Как уточняет издание, артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Украине их поставили США.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар около больницы в Горловке. Восемь человек получили ранения.

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