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08:03, 11 марта 2025Россия

В ЖК под Москвой оцепили часть дома после атаки БПЛА

РИА Новости: В ЖК в Подмосковье оцепили часть дома после отражения атаки БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В жилищном комплексе (ЖК) в Подмосковье оцепили часть дома после отражения атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает корреспондент РИА Новости.

Работа средств противовоздушной обороны (ПВО) была слышна в ЖК примерно в 5 утра, от взрывов в здании дрожали окна, отметил корреспондент.

На верхнем этаже оцепленного дома оказались выбиты стекла. Жителей подъезда вывели на улицу. На месте присутствуют представители экстренных служб, уточнил сотрудник РИА Новости.

Утром 11 марта дроны атаковали Московскую область. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, удалось сбить около 60 беспилотников. Трое человек пострадали, еще одного гражданина спасти не удалось.

ЖЗЛ
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