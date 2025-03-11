Стало известно о втором погибшем при атаке БПЛА в Подмосковье

Губернатор Воробьев: В Видном скончался пострадавший при атаке БПЛА мужчина

В подмосковном Видном скончался 50-летний мужчина, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Как стало известно, врачи до конца боролись за жизнь пациента — четырежды запускали сердце. Мужчина стал вторым погибшим.

Утром 11 марта он получил открытую травму головы при попадании беспилотника на парковку «Мираторга» в Домодедово.

Первый погибший был охранником парковки предприятия, он получил несовместимые с жизнью травмы на месте.

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них есть четырехлетний ребенок.

Всего в Подмосковье было сбито более 60 беспилотников, уточнил Воробьев.