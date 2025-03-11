Воробьев раскрыл подробности о пострадавших в результате атак БПЛА под Москвой

Губернатор Воробьев: В Ленинском округе пострадали шесть человек при атаке БПЛА

В Ленинском городском округе Подмосковья при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали шесть человек, среди них четырехлетний ребенок. Такие подробности раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что люди в результате атак получили поверхностные раны, угрозы жизни нет.

По информации Воробьева, в Домодедово на предприятии «Мираторга» пострадали два человека — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы доставлен в Домодедовскую больницу. Еще одного мужчину спасти не удалось.

Кроме того, в Домодедово дроны упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. Ей проводят операцию.

В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек, уточнил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что массовая атака дронов на регион началась около четырех утра.

Всего в Подмосковье было сбито более 60 беспилотников.