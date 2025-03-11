Еще восемь дронов уничтожили в соседнем с Подмосковьем регионе

Калужский губернатор Шапша: Силы ПВО ночью уничтожили восемь дронов над областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью уничтожили восемь украинских дронов над Калужской областью. Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что два беспилотника были уничтожены в Кировском районе, еще три — в Перемышльском, и по одному — в Сухиничском, в Тарусском районе и Жуковском районах.

«По предварительной информации пострадавших нет. В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме», — отметил глава региона.

Он добавил, что на местах работают оперативные группы. Муниципальные власти занимаются восстановлением повреждений.

Наибольший удар украинских беспилотников в ночь на 11 марта пришелся на Москву и Подмосковье. В атаке принимало участие значительное число дронов. В частности, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 69 сбитых БПЛА, которые летели на город. В результате есть погибшие и раненые, несколько домов загорелись, а в аэропортах введены ограничения.