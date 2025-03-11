В Москве нашли обломки беспилотника

Mash: В лесопарковой зоне московской Капотни нашли обломки беспилотника ВСУ

На юго-востоке Москвы нашли обломки беспилотника. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Обломки летательного аппарата, как уточняется, нашли в лесопарковой зоне района. Взрывное устройство, которое закреплено на дроне, осталось целым. На место происшествия следуют представители экстренных служб и взрывотехники.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны, предварительно, запустили из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сбито 60 дронов. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали. На парковке магазина «Мираторг» под Москвой произошел пожар