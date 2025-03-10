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15:52, 10 марта 2025Россия

Экс-командир «Вагнера» раскрыл подробности подготовки прорыва в Суджу по трубам

Операция по прорыву в Суджу по газовым трубам разрабатывалась больше трех недель
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Операция Вооруженных сил (ВС) России «Поток» по прорыву в курскую Суджу через газовые трубы разрабатывалась больше трех недель. Подробности о подготовке операции привел экс-командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, видеозапись интервью с ним опубликована в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры русской весны».

Так называемая операция «Поток» разрабатывалась длительное время, больше трех недель. В этой операции были задействованы многие силы, даже не силы, а мероприятия были проведены колоссальные. Чтобы пройти по трубе, пришлось останавливать подачу газа, производить выкачку газа, закачку кислорода в трубу

Зомбиэкс-командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер»

В течение трех недель, по его словам, российские военные начали оборудовать выходы на поверхность и занесли в трубы еду и воду, а также оборудовали туалеты. Чтобы не быть замеченными противником, российские бойцы заходили в трубу четырьмя малыми группами.

Подготовку к штурму Суджи и прорыв Вооруженных сил России ранее показали на карте. На ней видно, что реализация плана по началу штурма курского города началась 6 марта с уничтожения двух мостов ударами FPV-дронов по заложенной ВСУ взрывчатке.

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Также командир «Ахмата» Апти Алаудинов опубликовал видео, снятое перед штурмом Суджи через газопровод. «Эта операция призвана полностью поменять ход войны», — сказал соратник главы Чечни Алаудинов, обращаясь к военнослужащим.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ней более десяти километров.

ЖЗЛ
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