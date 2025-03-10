Подготовку к штурму Суджи и прорыв ВС России в город по газопроводу показали на карте

Военблогер Звинчук показал на карте прорыв ВС России в Суджу по газопроводу

В сети появилось видео с картой, на котором показана подготовка Вооруженных сил (ВС) России к штурму Суджи, а также прорыв в город по газопроводу. Ролик опубликовал проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» в Telegram.

На кадрах показано, что реализация плана по началу штурма курского города началась 6 марта с уничтожения двух мостов ударами FPV-дронов по заложенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывчатке, а также еще одного сооружения для переправы — трехтонной авиационной бомбой ФАБ-3000. К утру 8 марта российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.

В это же время штурмовики из нескольких подразделений ВС России начали продвижение в тыл украинских формирований в Судже по подземному газопроводу со стороны Большого Солдатского. Как видно на карте, выйдя на поверхность, часть российских военных двинулась на север и к полудню 9 марта заняла Кубаткин к северу от занятого ВСУ города. Параллельно были освобождены Малая Локня и Черкасское Поречное. В результате силы противника на севере Суджанского района оказались в котле.

Отмечается, что обстановка к югу от выхода из газопровода пока неизвестна. Однако авторы материала подчеркнули, что продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ на юго-западе от Суджи, где российские войска прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку.

Ранее «Лента.ру» составила хронологию масштабного наступления армии России в Курской области. Как стало известно, за два дня российские войска освободили семь населенных пунктов. Сейчас российские штурмовики ведут бои с противником в частном секторе на окраинах Суджи.