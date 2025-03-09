Алаудинов показал видео с бойцами перед штурмом Суджи через трубопровод

Алаудинов опубликовал видео с бойцами перед штурмом Суджи через трубопровод

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал видео разговора с бойцами перед штурмом Суджи в Курской области через трубопровод. Кадры размещены в его Telegram-канале.

Военный сообщил штурмовикам, что перед ними поставлена задача продержаться пять суток. «Когда вы туда пойдете, вы, даст Бог, увидите там меня. Я не собираюсь отсиживаться, когда вам будет тяжело». Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили самую страшную ошибку в своей истории, вторгнувшись на территорию России.

Также Алаудинов отметил, что уникальная операция по проникновению в тыл противника в Судже войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как переломный момент всей спецоперации на Украине. «Штурмовая группа "Аида" и связисты группы "Тимсо" поставленные задачи выполнили на высочайшем уровне — профессионально и эффективно», — резюмировал он.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через газопровод. До этого журналист Юрий Бутусов утверждал, что по газопроводу переместилась рота солдат численностью до 100 человек. Отмечалось, что речь, вероятнее всего, идет об участке труб газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», проходящего через Суджу. Диаметр одной трубы составляет до 1,5 метра.