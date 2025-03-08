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22:30, 8 марта 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через газопровод

Генштаб ВСУ подтвердил проход российских военных в Суджу через газопровод
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что российские военные проникли в Суджу через газопровод, сообщает «Страна.ua».

Там уточнили, что российские сводные диверсионно-штурмовые группы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа». По словам Генштаба, в Курской области сложная обстановка, но она находится «под контролем украинского командования».

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские военные использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджи.

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