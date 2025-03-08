Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

ВС России проникли в Суджу через подземный ход

Российские военные зашли в тыл формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Суджа Курской области благодаря использованию подземной трубы. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», ссылаясь на материал издания «Украинская правда».

По словам журналиста Юрия Бутусова, бойцы ВС РФ использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджи.

«Вероятно, речь идет о подземном участке труб газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", идущего через Суджу. Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года, а диаметр труб может достигать полутора метров», — отмечают авторы канала.

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.