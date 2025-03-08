Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 8 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

ВС России проникли в Суджу через подземный ход
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные зашли в тыл формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Суджа Курской области благодаря использованию подземной трубы. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», ссылаясь на материал издания «Украинская правда».

По словам журналиста Юрия Бутусова, бойцы ВС РФ использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджи.

«Вероятно, речь идет о подземном участке труб газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", идущего через Суджу. Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года, а диаметр труб может достигать полутора метров», — отмечают авторы канала.

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

    Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

    США продолжили передавать данные Украине

    В Кремле уличили Францию во лжи и нарушении Минских соглашений

    Армия России уничтожила украинский «Град»

    Люди провалились под лед в Подмосковье

    Россиянин пострадал при попытке защитить финских туристок от насильников

    Каллас объявила о необходимости усилить поддержку Киева после массированных ударов России

    Стало известно об освобождении населенного пункта в ходе боев за Суджу

    Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше