Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 11 марта 2025Бывший СССР

Делегация Украины прибыла на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Ермак сообщил о прибытии делегации Украины на переговоры с США в Джидду
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Saudi Press Agency / Handout via Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии делегации Украины на переговоры с США в Джидду. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов», — написал Ермак. Он сообщил, что на переговорах делегация Украины будет эффективно работать с представителями Вашингтона.

А также отметил, что представителям США попытаются донести «ясное завершение» конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. В Вашингтоне назвали это важным шагом со стороны Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

    В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

    Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

    При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

    ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

    Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

    В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

    Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

    Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше