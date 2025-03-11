Делегация Украины прибыла на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии делегации Украины на переговоры с США в Джидду. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов», — написал Ермак. Он сообщил, что на переговорах делегация Украины будет эффективно работать с представителями Вашингтона.
А также отметил, что представителям США попытаются донести «ясное завершение» конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. В Вашингтоне назвали это важным шагом со стороны Киева.