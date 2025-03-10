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20:18, 10 марта 2025Мир

Зеленский извинился

Спецпосланник Уиткофф: Зеленский направил Трампу письмо с извинениями
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.

«Зеленский направил президенту письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете, что является важным шагом», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, между представителями США, Украины и Европы состоялось множество дискуссий, которые спецпосланник охарактеризовал как прогресс. Он добавил, что теперь Вашингтону важно обсудить с Киевом такие «несложные вопросы», как гарантии безопасности и территориальная проблема.

Скандальные переговоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете состоялись 28 февраля. Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что высказанные украинским лидером сожаления по поводу случившегося можно счесть извинениями.

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